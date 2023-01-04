《埃勒凯：学术人生》即将上映 讲述哈萨克杰出考古学家人生经历

2023 年 1月 4 日 星期三 , 14:19

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 由哈萨克斯坦国家电视台出品的《哈萨克历史人物传记电视剧》系列之《埃勒凯：学术人生》将于1月7日上映。

据国家电视台消息，关于杰出的哈萨克斯坦科学家、考古学家和东方学家埃勒凯·玛尔古兰的四集电视连续剧《埃勒凯：学术人生》将于2023年1月7日在国家电视台上映。

电视剧主要情节将围绕埃勒凯在塞梅师范技校求学的少年时代、20世纪30年代遭受的政治迫害，以及他对调查和发表关于哈萨克历史相关学术研究的执着展开。

其通过详实的历史研究和考古发掘工作，向世界证明哈萨克斯坦中东部地区是古代青铜时代文明重要发源地的过程，将是本剧的重头戏。

电视剧由哈萨克斯坦国家电视台出品。

值得一提的是，哈萨克斯坦国家电视台推出的《哈萨克历史人物传记电视剧》系列，迄今已出品8部电视剧，包括《马赫詹：我相信年轻人》、《迪娜：音乐的力量》、《阿赫梅特：民族导师》、《宫廷秘录》、《穆哈哈利：我不属于这个时代》、《卡尼什：宝藏》、《塔舍诺夫：纷争》、《米尔扎赫普：觉醒吧哈萨克》。

【编译：木合塔尔·木拉提】