政府总理主持召开会议研究讨论部门改组调整事宜

哈通社/阿斯塔纳/1月3日—政府总理阿里汗·斯马伊洛夫3日主持召开会议，讨论将政府总理办公室调整为政府办公厅、重组生态、地质和自然资源部以及制定部门工作理念和发展计划事宜。

阿里汗·斯麻伊洛夫指出，将总理办公室调整为政府办公厅，是国家元首发起的机构改革重要内容之一。据他介绍，中央和地方执行机构工作和结构改革整体协调将得到加强。

-为此，将对政府办公厅结构及其职能进行优化。将加强对政府和总理开展评估分析及组织法律活动的保障力度。政府办公厅将与总统府一道继续开展去官僚化和消除对决策程序过度限定的工作。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

政府办公厅代理主任哈勒穆詹•霍依什巴耶夫表示，办公厅工作原理将基于去官僚化、倾听型国家、非集中化以及国家治理体系各级政府权限重新分配原则。

政府总理表示，有关于国家治理体系各层级非集中化的法律草案已经提交至总统府同意。

中央政府500多项职能权限将被下放到各部委和地方政府。

-此项法案，将加强部长及副部长自主权。所有行业问题将由部长来决定。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，根据国家元首签署的法令，哈萨克斯坦共和国生态、地质和自然资源部将改组为哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部，其国家矿产资源地质勘探和矿产原料基地再生产职能和权限将移交给哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部。

-工业和基础设施发展部首要任务之一是提升矿产资源开发投资吸引力，完成地质信息统一数据库商业化运营。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫表示，将加强国家对矿产资源状况和采矿业的监督监测，加速推进部门决策和业务流程数字化进程。

政府总理同时表示，各部委部务委员会会议务必于本月内完成对各自领域发展理念和发展计划的审议。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，政府正面临着重要任务，即2023年要确保经济实际增长4%，将通货膨胀率降低一半至9.5%，以及吸引海外直接投资244亿美元。

-政府总目标是确保国家经济社会发展，进一步提升人民福祉和民生质量。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】



