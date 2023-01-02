总统签署关于宪法法院及其机关活动的法令

2023 年 1月 2 日 星期一 , 13:20

哈通社/阿斯塔纳/1月2日—据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了关于哈萨克斯坦共和国宪法法院及其机关活动的法令。

【编译：阿遥】