қз
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
қз
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
时事与政治
外交
政府
其他官方部门
议会
国情咨文
面向未来的百步计划
阿拜175周年
土地改革
总统的五大社会举措
总统下达的任务
宪法
法令
财政预算
21世纪“无核化世界”宣言
任命
首任总统
总统
要闻
经济与金融
经济
投资
中小企业
工业创新
农业
能源
科技
统计
金砖五国
金融
通货膨胀
过境运输
进出口
财政预算
贸易
股市
税务
新经济政策2015
市场
工业
工程项目
央行
大宗商品
外汇
坚戈
国民IPO
反金融危机
社会
事件
社会
教育
文化
娱乐
医疗
旅游
世界哈萨克人
胜利日
哈通社简报
世界哈萨克人
胜利日
住房
奇闻
媒体
文学
社会保障
科学
科技
科研
节日
迪玛希
音乐
食品
饮食
马拉松
地区
阿斯塔纳
阿拉木图
奇姆肯特市
阿拜州
阿克莫拉州
阿克托别州
阿拉木图州
阿特劳州
西哈州
江布尔州
杰特苏州
卡拉干达州
库斯塔奈州
克孜勒奥尔达州
曼格斯套州
巴甫洛达尔州
北哈州
突厥斯坦州
乌勒套州
东哈州
事件
任命
时事与政治
经济与金融
社会
地区
事件
任命
IP=
首页
>
时事新闻
>
总统
分享這個:
总统签署关于宪法法院及其机关活动的法令
2023 年 1月 2 日 星期一 , 13:20
哈通社/阿斯塔纳/1月2日—据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了关于哈萨克斯坦共和国宪法法院及其机关活动的法令。
【编译：阿遥】
Теги:
总统
法院
宪法
分享這個:
相关新闻
总统签署关于动物界和特别保护区的法案
总统签署关于集聚发展的法案
托卡耶夫总统致信哀悼前罗马天主教教皇本笃十六世逝世
托卡耶夫总统向新年夜坚守岗位的各级工作者致以谢意
哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2023年新年贺词
总统任命多位宪法法院法官
世界多国领导人向哈萨克斯坦人民致以新年的祝贺
有关执行国家元首下达的部分工作指示的修正案获批
焦点
1
道路维修费用自动估算程序将于2023年投入使用
2
阿赫梅特·拜图尔森吾勒纪念碑在土耳其落成
3
COVID-19：过去24小时新增确诊115例有259人在接受住院治疗
4
总统签署关于宪法法院及其机关活动的法令
5
跨年夜全国共有240名新年宝宝降生
时事新闻
07:00
哈通社1月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
昨天 17:39
伊斯马湖洛夫宣布退役
昨天 16:42
新年首日782名元旦宝宝平安降生
昨天 15:25
总统签署关于动物界和特别保护区的法案
昨天 14:47
戈洛夫金入围年度最佳对决提名
昨天 13:20
总统签署关于宪法法院及其机关活动的法令
昨天 12:25
COVID-19：过去24小时新增确诊115例有259人在接受住院治疗
昨天 11:47
道路维修费用自动估算程序将于2023年投入使用
昨天 10:24
阿赫梅特·拜图尔森吾勒纪念碑在土耳其落成
昨天 09:37
跨年夜全国共有240名新年宝宝降生
昨天 07:00
哈通社1月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
01.01.2023 17:19
哈国外来投资增长近18%
01.01.2023 15:34
总统签署关于集聚发展的法案
01.01.2023 14:30
2022年美国火箭发射次数居全球首位
01.01.2023 13:02
哈国2023年将开通多条新国际航线
01.01.2023 12:46
今年养老金和育儿津贴将上调 440万人受益
01.01.2023 11:31
托卡耶夫总统致信哀悼前罗马天主教教皇本笃十六世逝世
01.01.2023 10:01
COVID-19：过去24小时新增确诊211例有247人在接受住院治疗
01.01.2023 09:00
托卡耶夫总统向新年夜坚守岗位的各级工作者致以谢意
01.01.2023 07:00
哈通社1月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天