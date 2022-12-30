俄罗斯愿为哈萨克斯坦石油出口德国提供支持

2022 年 12月 30 日 星期五 , 09:38

哈通社/阿斯塔纳/12月30日--哈萨克斯坦石油运输（KazTransOil）股份公司已就2023年向德国供应120万吨哈萨克斯坦石油事项向俄罗斯国家石油管道运输公司（Transneft）提出申请。

此项石油过境运输事宜将在哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府2002年6月7日签订的相应协议框架内进行。

此外，为实现通过白俄罗斯国土输送哈萨克斯坦石油，哈萨克斯坦石油运输股份公司日前与白俄罗斯戈梅利石油运输-德鲁日巴公司签订了石油运输服务协议。据哈萨克斯坦石油运输股份公司证实，该协议已生效。

据塔斯社报道，俄方表示支持哈方通过德鲁日巴输油管道向德国运输石油。

-是的，我们对此持正面态度。-俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在接受媒体采访时表示。

另据德国之声报道，为了通过德鲁日巴输油管道向德国施韦特炼油厂输送石油，哈方已预订了额外运力。

报道称，施韦特炼油厂与德鲁日巴输油管道相连，以此接收俄罗斯石油。

施韦特炼油厂约有员工三千名，是德国东部地区汽油燃料供应核心。此外，它还向波兰西部地区和柏林勃兰登堡机场供应燃料。此前，施韦特炼油厂大部分股份由俄罗斯石油公司持有。但在今年11月，炼油厂被托管给了德国政府。

据此前报道，哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会主席马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫本月20日在阿斯塔纳会见德国联邦议院左翼党议员克里斯蒂安·格尔克时，证实了通过德鲁日巴管线向德国出口石油的可行性。

【编译：阿遥】