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国家元首签署对部分法律条款进行补充修改法案

2022 年 12月 30 日 星期五 , 08:49
国家元首签署对部分法律条款进行补充修改法案

哈通社/阿斯塔纳/12月30日—国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日签署了《就交通和矿产利用问题对对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改法案》。

法律全文将在媒体上公布。

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