斯马伊洛夫会见乌兹别克斯坦政府副总理

2022 年 12月 29 日 星期四 , 22:37

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫29日会见到访的乌兹别克斯坦副总理贾姆希德·霍贾耶夫。

会谈中，双方就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年12月21~22日期间对乌兹别克斯坦进行国事访问期间两国元首达成的共识落实问题进行讨论。

斯马伊洛夫指出，根据哈萨克斯坦总统的访问结果，双方在所有合作领域达成了积极共识。他同时表示，旨在落实该共识的路线图有详细说明，而这将有助于进一步加强两国之间的战略合作关系。

-首先，两国元首明确了一系列优先工作指示，并确定了实际执行时间。我们必须确保协调有效的工作，以实施旨在改善我们公民福祉的所有措施。-他说。

哈萨克斯坦总理表示，两国之间的贸易不断增长。在此，扩大商品运输走廊和消除行政壁垒是优先工作方向之一。

-两国企业家之间建立了积极的商业关系，因此企业需要全面支持开展新的合作项目。我们希望与乌方在该领域开展合作。-斯马伊洛夫说。

会谈中，双方就水利领域合作问题进行讨论。 乌兹别克斯坦副总理表示，为达到共同目标，乌方愿意与哈萨克斯坦政府开展紧密合作。

最后，哈萨克斯坦总理斯马伊洛夫签署了旨在落实哈萨克斯坦总统12月21~22日对乌兹别克斯坦进行国事访问期间达成的共识的路线图。乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫将签署该文件。

【编译：小穆】