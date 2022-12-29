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国防部部长会见美国驻哈大使

2022 年 12月 29 日 星期四 , 21:51
国防部部长会见美国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/12月29日 — 据国防部消息，哈萨克斯坦国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫上将29日会见美国驻哈萨克斯坦特命全权大使丹尼尔·罗森布鲁姆。

会谈中，双方就两国合作问题进行了讨论。

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