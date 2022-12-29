央行：推进中小企业贷款服务数字化
2022 年 12月 29 日 星期四 , 14:45
哈通社/阿斯塔纳/12月29日--据inbusiness.kz.网站报道，哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫日前接受媒体采访时表示，哈萨克斯坦将推动中小企业贷款服务数字化。
-央行计划采取得力措施，推进中小企业贷款服务数字化。目前正在着手推动各类银行与国家信贷局信用数据整合。此外，还出台了行之有效的临时措施，促进中小企业的贷款业务的进一步简化，例如，放款对贷款申请人周转资金限制，简化银行抵押政策要求，以及简化获得贷款的程序。所有这些规范是暂时性的，持续至2024年初。-哈利姆詹·皮尔玛托夫说。
他同时表示，央行计划将经济优先领域简单事物经济项目框架内贷款利率补贴期限延长至7年。
-总的来说，尽管目前困难重重，但银行向经济部门发放的贷款规模仍在增长。截至今年11月底，二级银行贷款组合总规模增至22.2万亿坚戈。自年初以来，二级银行贷款组合规模增长了20.1%。法人贷款规模也增长了7.3%，达8.3万亿坚戈，其中对小企业的贷款总额增长20.7%，达4.5万亿坚戈。因此可以认为，经济领域货币流通速度并没有放缓，情况相当稳定。-他说。
【编译：阿遥】
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