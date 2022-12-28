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哈乌间紧急情况互助协定获批
2022 年 12月 28 日 星期三 , 18:40
哈通社/阿斯塔纳/12月28日--哈萨克斯坦总统28日签署批准《关于批准哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间预防和消除紧急情况领域合作协定》法案。
据悉，法案具体内容将在公开媒体上公布。
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