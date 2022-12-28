首都新区正式命名为努拉

2022 年 12月 28 日 星期三 , 13:19

哈通社/阿斯塔纳/12月28日--据Elorda.info新闻网站报道，阿斯塔纳市马斯利哈特（地方议会）28日通过决议，将首都新五区正式命名为努拉区。

报道称，今年12月1日，阿斯塔纳市专有名词委员会曾召开例行会议，讨论首都新区命名问题。

阿斯塔纳语言发展和档案管理处处长萨肯·埃斯尔凯普指出，自从提议在阿斯塔纳市组建新第五区以来，就新区名称与老一辈知识分子、专家学者和民众代表进行多次讨论广泛征求意见，并查阅了大量国史、地理相关资料。经充分酝酿，向专有名词委员会提交了两项主要提案。最终，专有名词委员会采纳了将新城区命名为努拉的提议。

-努拉河是阿克莫拉境内的一条河流，长约一千公里，支流约两百条，发源于卡尔卡拉勒山，最终注入田吉兹湖。努拉河是哈萨克历史上最有名的河流之一。叶斯勒河（伊希姆河）与努拉河并称为双河。考虑到这一象征意义，我们一致认为，伊希姆和努拉将会成为不可分割的孪生概念。总的来说，双河概念不仅存在于国内，也存在于世界其他地区，比如，底格里斯河和幼发拉底河。众所周知，在耶德勒河（伏尔加河）和贾伊赫河（乌拉尔河），锡尔河和阿姆河，楚河和塔拉斯河之间的广袤大地上，产生了伟大的哈萨克汗国。因此，我们决定将努拉和伊希姆放在一起。-萨肯·埃斯尔凯普说。

阿斯塔纳市马斯利哈特通过了相关提议，并将决议草案提交至哈政府直属全国专有名词委员会批准。

【编译：阿遥】