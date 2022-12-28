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哈萨克斯坦《社会法典》草案制定完成 将提交议会审议

2022 年 12月 28 日 星期三 , 11:32
哈萨克斯坦《社会法典》草案制定完成 将提交议会审议

哈通社/阿斯塔纳/12月28日 – 哈萨克斯坦政府例行工作会议27日通过了新制定的《社会法典》草案，将在近期提交议会审议。

据了解，这项关于社会保障政策的新法典共包含了5部分19章267条。

法典内容涵盖了一个公民从出生到老年的所有基本社会权利。

法典中最主要的一些新内容：

·针对性社会援助的发放将按照收入中位数实施，而不再是以最低生活水平标准发放；

·在一个家庭当中，如果有生活无法自理残疾人士，则负责照顾该残疾人士的家庭成员，在法律上将被视为«私人助理或社工»。政府将向该家庭成员支付工资、社会补助并缴纳相应的养老储蓄；

·从2023年开始，失业者可以连续领取6个月的失业补助金，金额相当于其最后一份工作工资的45%；

·公民可将其养老储蓄金总额的50%转移给合法的资产管理公司进行管理，选择交给哪家公司由公民自行决定；

·从 2024 年 1 月 1 日起，雇主将为未来的退休人员缴纳额外的养老金供款；

·自雇人士今后将被成为«独立工作者»，他们将被纳入社会风险保险范围，并在遭遇风险时，获得相应的社会保障支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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