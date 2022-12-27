哈萨克斯坦的国内外政策为扩大与中国的合作开辟新的机遇

哈通社/北京/12月27日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻中国特命全权大使沙赫拉特·努雷舍夫27日发表了署名文章。

以下为署名文章全文：

2022年是艰难的一年。当今世界正在经历大国之间前所未有的信任危机。这场政治危机导致了全球粮食和能源危机。出现了经济衰退的特征。

地缘政治紧张局势和经济动荡也对哈萨克斯坦产生负面影响。不幸的是，在今年1月，因不满天然气价格上涨举行的和平集会被利用实施使用武装暴力的未遂政变。

哈萨克斯坦光荣地通过了这一考验，在这个动荡的一年马上结束时，我们可以充满信心地说，除了表现出坚韧和稳定之外，国家领导在政治和社会经济改革方面采取了坚定的方针。

6月全民公投后，进行了宪法改革，在国家治理中引入了新的民主价值观，包括将总统的部分权力移交给政府其他部门，组建更有影响力的议会，独立宪法法院，创建新的政党，直接选举州长和其他重要措施。

11月在哈萨克斯坦举行的总统选举成为我国民主发展的重要里程碑。 根据新宪法，未来所有的国家元首，包括现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，将任期七年，不能连任。

2023年哈萨克斯坦将举行议会选举。在选举前夕，新的政党已经出现，这将进一步加强政治竞争和多元化。18年来，独立候选人也将首次能够在单一选区参选。

过去十二个月我们尽一切努力建立一个公正的哈萨克斯坦—一个繁荣的社会和一个更具活力和竞争力的政治制度。

在改变我国国内政治体系的同时，我们没有忘记我们的国际义务。哈萨克斯坦仍然致力于发展与所有国家和伙伴的关系。正如托卡耶夫总统在最近的总统就职典礼上所说的那样，“哈萨克斯坦将继续奉行旨在保护国家利益的平衡的、建设性的外交政策。将重点关注与周边国家的互利合作和战略伙伴关系问题：包括俄罗斯、中国、中亚兄弟国家，以及一体化组织的伙伴们。我们将竭尽全力发展与美国、欧盟、亚洲、中东和高加索地区国家以及所有有关国家的多方面合作。”

我们相信，我们的多方位外交政策将有助于解决许多全球危机和扩大国际合作。

今年9月，在阿斯塔纳举办了第七届世界和传统宗教领袖大会，来自50个国家的100多个代表团出席了大会，其中包括中国佛教和道教的代表。

今年10月，在我国首都举行了亚洲相互协作与信任措施会议(亚信会议)第六次峰会，亚信会议30年前成立旨在加强亚洲和平、安全与稳定。中华人民共和国国家副主席王岐山代表中方参加了此次峰会，这表明中国高度重视亚信会议的发展和转型。

中国国家主席习近平今年9月对哈萨克斯坦进行的国事访问对加强双边关系具有划时代的意义。选择哈萨克斯坦作为COVID-19大流行后访问的第一个国家，证明了哈中永久全面战略伙伴关系的特殊性和对托卡耶夫总统正在开展的改革的支持。

哈萨克斯坦采取的国内外政策为扩大与中国的合作开辟了新的机遇。今年两国相互贸易积极增长。根据哈萨克斯坦海关的数据，2022年前10个月，哈萨克斯坦与中国的贸易额增长了32.8%，达到197亿美元。同期哈萨克斯坦和中国之间的铁路运输量几乎达到去年的水平，达到 1930万吨。

中国仍然是对哈萨克斯坦直接投资最多的前五大投资国。在2022年的前6个月里，中国在哈萨克斯坦的投资增长了20%，达到6.111亿美元。在阿特劳州启动用于生产聚丙烯的天然气化工综合体已成为今年中国参与的最大投资项目。

随着世界努力应对与当前地缘政治和经济困难相关的问题，进一步加强哈萨克斯坦与中国永久全面战略伙伴关系对稳定和可持续的区域发展的重要性变得越来越重要。

展望明年，我们决心加强与中国的关系。在建交30周年之际，我们两国最高层同意积极开展各领域的对话，以开启双边合作的“新的黄金三十周年”。

为此，我们不仅十分注重明年双边接触的高效筹备工作，还特别重视 “一带一路”论坛、“中亚–中国”模式、上海合作组织、博鳌亚洲论坛等多边形式的筹备。鉴于我们对牢固关系的共同愿望，我们完全有理由相信，为了我们两国人民的福祉，我们一定会共同实现我们的目标。



