总理主持召开政府会议 讨论排污设施现代化项目

2022 年 12月 27 日 星期二 , 11:33

哈通社/阿斯塔纳/12月27日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日主持召开政府会议，讨论审议城镇排水和污水处理设施建设改造项目。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，国家元首在本月12日主持召开政府扩大会议时，对排水和污水处理设施建设改造项目实施进程、尤其对规划和融资进展一再拖延表示不满并提出公正的批评。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，目前，全国排水和污水处理设施老化、磨损程度超过60%。在一些城市，例如，阔科舍套、赛梅、库纳耶夫和阿尔卡勒克，这一比例已超出90%。

他强调，大型城市排污系统始建于上个世纪50-70年代，已超期服役，严重老化。同时，城市废水排放量逐年增加，废水处理设施经常处于极限负荷状态。

-排水系统和污水处理设施现代化改造是一个非常重要的问题。我们不仅要保证民众的正常生活，还要考虑到对环境的影响，需要严格把控每个项目。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

对此，政府总理提出以下要求：

—要在接下来的一个月内全部完成所有项目实施计划时间表审核批准，并每季度向政府通报相关进展；

—及时制定和批准必要的技术文件，以确保排水和污水设施建设改造项目按时完成；

—在接下来的两个月内，对相关国际经验进行研究，提出进一步优化排水和污水处理设施建设改造项目的建议。

【编译：阿遥】