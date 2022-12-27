芒努斯·卡尔森：我从未停止对国际象棋的思考

哈通社/阿拉木图/12月27日--国际象棋运动卫冕世界冠军、挪威著名棋手芒努斯·卡尔森26日在阿拉木图举行的新闻发布会上表示，近年来，全球民众对智力游戏的兴趣显着增加。

芒努斯·卡尔森指出，近年来，世界各地以及哈萨克斯坦民众对智力游戏的兴趣显着增加。他道出了其中的原因。

-首先，众所周知，由于这几年的大流行，多数人被迫待在家里。事实上，国际象棋已成为一种智力消遣，人们在家里可以随时下棋。其次，电视剧《后翼弃兵》大受欢迎，这也对国际象棋的普及起到了一定的作用。此外，近来人们开始不仅关注身体健康，也开始关注心灵健康。而国际象棋恰恰是保持心理健康的最好办法之一。-芒努斯·卡尔森说。

他表示，许多棋手都会向专业心理学家寻求帮助。他坦言，他并不觉得有这个必要，尽管他很欣赏他们与心理学家的互动。

-我非常清楚自己在做什么，我的对手在做什么，以及是什么让我在比赛中起伏不定。当然，我有一圈与我关系密切的人，我会向他们需求帮助并获得建议，但他们不是心理学家。-芒努斯·卡尔森说。

他讲述了自己是如何备战比赛的。

-我没有一些深思熟虑的、明确制定的策略。我从未停止过对国际象棋的思考。它已融入到我的生活。当然，对于该做什么或不该做什么，可以参考专业人士提供的一般性建议。但它们一般都很模糊。最重要的是，人要有解决问题的愿望。这正是我的准备方式。国际象棋引导我即兴发挥和不停思考。-他说。

芒努斯·卡尔森还对阿拉木图人民热情好客表示感谢。

【编译：阿遥】



