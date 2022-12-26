托卡耶夫总统出席独联体国家首脑非正式会晤

2022 年 12月 26 日 星期一 , 22:41

哈通社/圣彼得堡/12月26日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日出席了独立国家联合体成员国首脑非正式会晤。

消息称，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫出席了会议。

哈萨克斯坦总统表示，在圣彼得堡举行的独联体成员国元首会晤将会是内部当前合作问题交换意见和确定未来任务的良机。

他同时还指出，哈萨克斯坦在担任轮值主席国框架下为加强组织潜力开展了一系列实际措施。

-全年共举办80余场大型活动。 许多旨在扩大经济合作、保持密切的人道主义关系和提高本组织声誉的倡议已经得到实施。10 月阿斯塔纳峰会通过的文件清楚地体现了我们的共同努力。全年，首先着重关注了落实独联体2030年经济发展战略目标。该领域的工作取得了有效成果。 哈萨克斯坦与独联体成员国之间的贸易额在今年前10 月增长了 11%，达到约 300 亿美元。去年同期，该数据为265亿美元。增幅约为50亿美元。这是良好的趋势。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统说，保持区域内贸易的步伐，并根据当前情况调整经济政策至关重要。

-要为贸易创造条件。为此，我们认为有必要全面开展消除关税和非关税壁垒、防止保护主义的工作。有必要启动与食品安全问题相关的行动。明年将在阿斯塔纳举行的独联体成员国部长会议将专门审议该领域的共同做法。为了提高独联体空间运输和物流项目的效率，需要新的合作机制和形式。在这方面，“南-北”国际走廊的重要性日益增加，“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”铁路作为重要的运输路线发挥着重要作用。-总统说。

国家元首表示，安全领域的活动是下一个重要方向。 哈萨克斯坦担任轮值主席国框架内通过的2023-2025年打击恐怖主义和极端主义合作计划完全适合完成这些任务。

-为了使该组织适应当前的全球条件，有必要不断提高其潜力并加强在国际舞台上的声誉。近期，将开始制定组织观察员和合作伙伴相关文件的制定工作。共同的人文合作，以及扩大独联体空间的语言范围非常重要。授予圣彼得堡为组织2023年文化之都的官方地位，有助于加强独联体成员国之间的文化联系。-他说。

最后，哈萨克斯坦总统感谢俄罗斯总统普京的邀请和热情接待，并祝愿吉尔吉斯斯坦接下来的独联体成员国轮值主席国工作顺利。

【编译：小穆】