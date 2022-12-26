外交部长：哈萨克斯坦将保持平衡的外交政策

2022 年 12月 26 日 星期一 , 20:16

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德26日接受了日本广播协会（NHK）的采访。

采访中，哈萨克斯坦外长谈及关于对俄罗斯、中国、日本、土耳其和欧洲的外交政策优先方向。他强调，哈萨克斯坦将保持多边和平衡的外交政策。

特列吾别尔德表示，俄罗斯和乌克兰是哈萨克斯坦的历史友好国家。

-我对乌克兰局势感到十分担忧。对哈萨克斯坦来说，俄罗斯和乌克兰是历史友好国家。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫始终与两国领导人保持着联系，并呼吁他们通过谈判和外交手段解决冲突。-他说。

他同时还指出，俄罗斯和哈萨克斯坦之间有着紧密的经济合作关系，而对俄罗斯的制裁对哈萨克斯坦经济产生了负面影响。

- 哈萨克斯坦坚持不参与针对俄罗斯的制裁，也不利用各种机会规避制裁的原则。哈萨克斯坦奉行审慎的多边外交政策。我们希望进一步加强与俄罗斯、中国、中亚邻国，以及美国、日本、欧洲国家和英国等世界大国之间的相互有效和平等合作关系的发展。这将有助于我们从所有国家吸引投资。-特列吾别尔德说。

哈萨克斯坦外长表示，哈方高度重视交通物流运输领域的发展潜力。他认为，哈萨克斯坦可以吸引外国投资，成为链接欧洲和亚洲的枢纽。

-今年是哈萨克斯坦和日本建立外交关系的30周年。近年来，我们建立了高水平的关系，我们将这些关系视为议会友好框架内的战略伙伴关系。-特列吾别尔德说。

据此前报道，哈萨克斯坦外长24日在东京出席了中亚五国+日本外长对话会议第9次会议。

【编译：小穆】