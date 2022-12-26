一组数据 总结托卡耶夫总统全年工作

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 – 总统府新闻局公布了一组数据统计，对哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2022年全年的工作成绩进行了总结。

总统府新闻局发布的统计显示：

哈萨克斯坦总统在2022年共签署批准了68部法律，发布了422项命令，签署137项决议，发布4 508份工作消息，针对594份个人和法人提交的申请做出了批示。

这一年中，总统发出了60份外交信函，接受了30个国家的特命全权大使递交的国书，与各国政要进行了59次电话会谈，发表了7次面向公众的讲话和报告，公开签署了1次对宪法的修正案。

全年，托卡耶夫总统参加了59场会议和集会，出席了31场国际性的大型峰会，进行了298次会见和接见。

哈萨克斯坦总统2022年在国内外进行了多次的出访和视察，全年共计在飞机上度过了238小时55分钟，总飞行距离达到了147 390公里。

在国内，总统今年进行了16次视察访问。而在国外的行程中，总统对14个国家进行了25次访问之旅。

托卡耶夫总统访问的国家包括：中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、卡塔尔、土耳其、伊朗、沙特、美国、法国、阿塞拜疆和其他国家。

在今年，托卡耶夫总统会见了19个国家的领导人。分别是：俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平、罗马教宗方济各、土耳其总统埃尔多安、法国总统马克龙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统扎帕罗夫、伊朗总统莱希、卡塔尔埃米尔塔米姆、沙特国王萨勒曼、阿联酋总统穆罕默德、阿塞拜疆总统阿利耶夫等。

【编译：木合塔尔·木拉提】



