世界国际象棋锦标赛在阿拉木图正式拉开序幕

2022 年 12月 26 日 星期一 , 08:32

哈通社/阿拉木图/12月26日--世界快速和闪电国际象棋锦标赛开幕式于25日晚间在阿拉木图乔拉克体育馆举行。

世界国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇、阿拉木图市市长叶尔波拉特•多萨耶夫、文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫，以及各参赛国驻哈使领馆代表和社会知名人士出席了开幕式。

达吾然·阿巴耶夫首先宣读了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

-我对世界国际象棋联合会管理层为在哈萨克斯坦举办此次比赛提供的帮助表示感谢。举办如此重要的赛事，无疑将为国际象棋运动在哈萨克斯坦的普及起到强大的推动作用。近年来，哈萨克斯坦国际象棋选手在世界及亚洲重要赛事中屡屡取得优异成绩。他们的成功激励着年轻一代从事智力运动，设定并实现远大目标。我们将继续推动哈萨克斯坦国际象棋运动有序发展，并愿与国际棋联开展富有成果的合作。这完全符合我们加强人才智力开发和建设知识型国家的战略目标。祝愿所参赛运动员都能获得美好的赛事体验并取得优异成绩! – 总统在贺信中称。

达吾然·阿巴耶夫向各合作伙伴和阿拉木图市政府对国际象棋世锦赛成功举办提供的支持表示感谢。

-全国各地数以千计的少年儿童正在密切关注这场赛事。我相信，这股国际象棋热潮将在未来为我们带来新的伟大冠军。-达吾然·阿巴耶夫说。

叶尔波拉特•多萨耶夫指出，举办国际象棋世锦赛，是阿拉木图市莫大荣幸。他预祝所有参赛者取得好的成绩。

来自50个国家的290名最佳棋手将在未来几天角逐世锦赛冠军头衔。共有176名国际象棋运动员将参加公开赛。其中最受关注的是芒努斯·卡尔森（挪威），他在过去10年里一直是世界冠军。

超过100名棋手将参加女子国际象棋赛事。世界著名国际象棋选手詹萨娅·阿布杜马力克和比比萨拉·阿萨乌巴耶娃将代表哈萨克斯坦出战。

按照赛程，将于12月26日至28日进行快速棋赛事，12月29日至30日进行闪电战。闭幕式和颁奖典礼将在同一天举行。

【编译：阿遥】