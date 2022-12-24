总理视察克孜勒奥尔达州 就当地社会经济发展问题作出指示

2022 年 12月 24 日 星期六 , 11:39

哈通社/阿斯塔纳/12月24日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯汗·斯马伊洛夫对克孜勒奥尔达州工作视察框架下，主持召开了旨在讨论该地区社会经济发展热点问题的会议。

会上指出，今年11个月内，克孜勒奥尔达州主要宏观经济指标已形成高位增长。其中：

·制造业总量增长8.5%，中小企业数量增长29.5%，招商引资率增长31.3%；

·创造了超过 2.8万 个新工作岗位；

·对 366 公里的道路进行了全面修缮；

·交付使用居民住房60.4万平方米。

此外，克孜勒奥尔达州计划至2026年为止，在今年批准的国家项目框架内建设 21 所新型学校，提供 1.5 多个学生名额，建设27 个初级卫生保健设施，并对 4 个州级医院进行现代化改造。

阿里汗·斯马伊洛夫在会上表示，需要继续提高工作效率以控制食品价格，并严格确保克孜勒奥尔达州居民的供热、供电和供水保障。

总理还在会上，就咸海北部区域的状况予以了关注。

总理指出，该海域的水量近年来一直在下降。为改善这一状况，他要求确保遵守灌溉技术和顺序，继续开展灌区节水技术引进工作，加强土地复垦状况监测，对主要灌溉网络渠道予以监控和修缮。

根据会议讨论，总理对当地政府作出了一系列具体的任务安排。

【编译：木合塔尔·木拉提】