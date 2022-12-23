政府总理对克孜勒奥尔达州进行工作视察

2022 年 12月 23 日 星期五 , 16:14

哈通社/阿斯塔纳/12月23日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫23日对克孜勒奥尔达州进行工作视察，了解区域经济社会发展新进展，察看重点基础设施和工业基地。

阿里汗·斯马伊洛夫视察了奥尔达玻璃有限公司玻璃生产基地。该基地于今年10月作为旨在改善哈萨克斯坦人民福利的可持续经济增长国家项目一部分投入使用。基地所需工程基础设施（电、水、气、污水处理、通信）以及相关公路铁路项目都已建成。当前，基地为370人提供了就业岗位。

政府总理强调，玻璃厂的投产不仅会推动克孜勒奥尔达州建筑业的发展，也会促进哈萨克斯坦建筑业整体发展。

随后，阿里汗·斯马伊洛夫视察了年产超3.3万吨的马赫詹与K稻米加工厂。企业配备了现代化科技设备，并采用自动化系统实时监控生产全过程。

政府总理还参观了生产食用加碘盐和工业盐的Assol公司，企业产品主要面向国内市场，部分用于出口。

阿里汗·斯麻伊洛夫指出，克孜勒奥尔达州是全国最重要的大米产地（90%），并且在食盐生产领域占据主导地位（97%）。今年，克孜勒奥尔达州农工业综合体投资规模增长了8.5%，新开工项目250个。他同时强调，应努力保障国家粮食完全自给自足。

阿里汗·斯马伊洛夫还与本土农业企业负责人举行了会谈。业内人士向总理反映了行业存在的一些问题，包括提供灌溉用水和扩大稻农获购置现代化农业机械的机会。政府总理认真听取了他们的意见，并强调解决农工业综合体问题是政府一直关注的重点。

【编译：阿遥】