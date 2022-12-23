首都举行难民保护和融合问题圆桌会议

2022 年 12月 23 日 星期五 , 15:27

哈通社/阿斯塔纳/12月23日--哈萨克斯坦劳动和社会保障部移民委员会代理主席伊利亚斯·伊斯潘诺夫23日在阿斯塔纳主持召开圆桌会议，讨论难民保护和融合问题。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）国际事务、国防和安全委员会主席阿依古丽·库斯潘和联合国难民事务高级专员公署、哈萨克斯坦国家人权中心、哈萨克斯坦红新月会、哈萨克斯坦国际人权与法治局以及相关国家机构和难民社区代表等出席了圆桌会议。

与会者就哈萨克斯坦难民问题，以及对待移民弱势群体基本原则进行了意见交流，并讨论了在《关于难民和移民的纽约宣言》、《难民问题一揽子措施》和《难民问题全球契约》等文件框架内执行联合国相关决议所产生的技术性问题。

伊利亚斯·伊斯潘诺夫指出，劳动和社会保障部已于日前制定了2023-2027 年移民政策新理念。

-在这一理念指导下，国家移民政策将以适合具体国情的全球最佳实践经验为基础，并着力服务于国内经济发展。-他说。

伊利亚斯·伊斯潘诺夫指出，今后此类会议将成为国家机构代表讨论哈萨克斯坦境内难民融合问题之交流平台。

会议通过了确保难民基本经济社会权益的建议。

【编译：阿遥】