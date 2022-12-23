托卡耶夫：一月事件是民族的教训 将被永世铭记

哈通社/阿拉木图/12月23日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日出席了阿拉木图市一月事件死难者纪念碑揭幕仪式。

在仪式现场，托卡耶夫总统向纪念碑敬献花篮，并为在一月事件中遇难的公民们进行了一分钟的默哀。默哀结束后，现场演奏了哈萨克斯坦国歌。

托卡耶夫总统随后向聚集在现场的民众发表了讲话。他在讲话中强调，今天这场活动对哈萨克斯坦而言有着特殊的意义，并指出在大约一年前发生的悲惨一月事件，是哈萨克斯坦独立以来最复杂的事件之一。

- 在那段时间里，我们的人民面临了巨大的危险，我们国家的基础险些遭到动摇。甚至于，产生了《我们还能否以一个国家的身份存在下去》的疑虑。但有赖于我们坚定不移的团结，威胁最终被击退了。我们向世人展示了我们的国家性，彰显了一个强大国家的力量。我们挡住了想要破坏国家安宁和团结的团伙的阴谋，制止了非法的活动。在许多城市举行的和平示威，演变成了大规模的骚乱，尤其是被称之为独立摇篮的阿拉木图市，受到了最严重的影响。强盗们摧毁了这座城市。他们袭击军事设施，洗劫武器库，并导致了许多无辜之人的死亡。受到损坏的物件可以修复还原，但失去的生命是无法恢复的。为了确保此类事件不再发生，我们正在竭尽全力。保护国家的安宁、领土主权的完整，是我们的责任。这份任务，也是作为总统的我最神圣的职责。只有保持稳定与和平，我们才能很好的实现这项任务。- 国家元首说道。

托卡耶夫总统表示，一月事件必然会作为哈萨克斯坦历史上重大的考验，而被人民铭记在心，他亦因此认为有必要在阿拉木图建立一座纪念碑。

- 事实上，这座纪念碑的意义非常深远和重大。在这里，我们能够看到在筑牢哈萨克斯坦国家性的道路上，每个历史阶段的图景。哈萨克杰出人士们的言论与诗歌，被镌刻在这些石制的基座上，我相信这些团结人民的话语会让我们思考。建造这座纪念碑，不仅是为了纪念一月事件的受害者，也是为了启迪后代。 我要向完成这座建筑的设计师和工程参与者们表示感谢。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，无论如何，哈萨克斯坦都将在改革之路上大步向前。

- 我始终相信，我们的人民将会万众一心的，为建设一个强大的国家，牢筑和守护神圣的主权而奋斗。我们将继续推进旨在实现政治民主化、经济多元化和增强其国际竞争力的一系列改革举措。年初至今的短时间内，我们完成了不少实事。通过全民公投，我们通过了新的宪法。接下来，还有很多复杂和庞大的任务在等待着我们去完成。我们正以举国之力，迈向现代化和革新之路。当然，现在我们仍处于开端，而前路必然坎坷艰难。但是，我们最重要的目标，是众所周知的。那就是——建立公正的哈萨克斯坦，创造一个对所有人机会均等的社会。只要我们始终团结一心，必然将会实现这一目标。我对此充满信心。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在致辞中着重指出，一月事件期间，数以千计的哈萨克斯坦公民——志愿者们、医生们、警员们以及许许多多的普通公民，面对危险展现出了无与伦比的勇气和高度的公民责任感。

- 他们当中的许多人今天就在这里。我们将永远的铭记一月事件中的遇难者，以及那些真正的英雄们。一句话来说，我们需要以整个民族的层面，从这起事件中吸取教训。执法机关和特殊机构开展了大量的工作，案件的调查过程，在议员、总检察院代表和律师们的参与下，在议会得到了讨论。包括我国知名人权捍卫者在内的公共委员会，为全面梳理当时的情况和为被捕者提供法律援助做出了重大贡献。这一切，都为揭开一月事件的真相提供了可能性。最终，那些轻信了虚假的口号、被犯罪分子裹挟，但在事件当中并未犯下严重罪行的公民们，根据我的命令得到了赦免。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统强调指出，将一月事件中的暴徒、激进分子和恐怖分子描述为英雄人物的行为是不可取的。他认为，真正的英雄，是工人，是农民，是医生和护士，是教师，是科学家和学者，是企业家和运动员。

托卡耶夫总统在讲话最后总结道，一月事件对哈萨克斯坦的所有公民而言，都是一次重要的教训。

- 我们深刻的意识到，稳定是幸福的根本。如果不能保持国家的安宁，那么只需要一瞬间，一切就都会天翻地覆。我们意识到，必须时刻保卫我们的国家性和独立主权。先辈们流传下来的俗语《不要认为没有敌人，敌人就在山崖之下》的深意，我们也深刻的体会到了。因此，一月事件的惨痛经历和遇难者们，将被我们永远铭记。作为总统，我将为保卫国家主权完整和人民的安宁，竭尽全力。- 托卡耶夫总统说。

一月事件纪念碑坐落于阿拉木图市2022年1月份爆发大规模骚乱事件的震中——共和国广场。这座广场一直以来都被认为是哈萨克斯坦人民的圣地。

从历史上看，阿拉木图事件改变了整个国家的历史进程。纪念碑将成为一个存储民族记忆和悲伤的标志，也将是哈萨克斯坦人民智慧、勇气和力量的象征。

一月事件纪念碑是一个多阶段的建筑群。以四种不同颜色划分的建筑区域象征着不同的情感，具体而言：浅灰色部分代表克服；黑色部分展示一月的事件及其混乱和恐怖；灰色部分是牺牲和流血的象征；白色部分是对稳定和繁荣的渴望，象征着社会的成熟、民族的自觉、对强大和公正国家的信念。

在每个区域都安装了刻有哈萨克人民杰出代表言论的石碑。

该纪念碑的作者是年轻的哈萨克斯坦建筑师阿列克谢·伊夫任科和哈尼·萨吉杜拉耶娃。





【编译：木合塔尔·木拉提】



