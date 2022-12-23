托卡耶夫总统对乌兹别克斯坦的访问取得圆满成功

哈通社/阿斯塔纳/12月23日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫结束对乌兹别克斯坦为期两天的国事访问。

据总统新闻秘书发布的消息，此访为进一步加强两国合作注入了新的动力。 访问期间，两国一共签署了17份文件，其中两份文件具有重要历史意义。

具体来说，两国总统签署了哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国之间的同盟关系协议和哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国之间的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦国界划分协议。

也就是说，两个兄弟国家已经非常接近彻底解决边界问题，并且已迈向同盟关系层面。这两份文件将使哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的关系提升到更高水平。

此次访问框架下，确定将在两国的参与下开设合资企业。例如，将在库斯塔奈州开设Chevrolet Оnix汽车制造企业，在萨兰市开设家电制造企业。

总的来说，总统的访问期间两国签署了价值超过80亿美元的投资协议和双边文件。

此外，两国就尽早完成达尔巴扎-马克塔拉勒间的铁路建设工作和有效利用中亚跨界河流资源问题开展协调工作达成一致。

国事访问框架下，托卡耶夫总统参观了塔什干著名景点之一—托列比陵墓。

总统新闻秘书在发布的消息中表示，可以满怀信心地说，托卡耶夫总统的访问取得圆满成功。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日下午乘专机抵达塔什干，开始对乌兹别克斯坦进行国事访问。

托卡耶夫总统随后前往位于塔什干市中心《新乌兹别克斯坦》公园向«独立纪念碑»敬献花圈，并在总统官邸参加了植树纪念活动。

22日，托卡耶夫总统参观了塔什干著名景点之一—托列比陵墓。

当天，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在国际会议中心举行隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统的到访。

随后，两国元首举行了小范围和大范围会谈。

【编译：阿依波塔】