哈乌总统举行小范围会谈

哈通社/塔什干/12月22日 —— 据总统府新闻局消息，正在对乌兹别克斯坦进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日同该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行小范围会谈。

哈萨克斯坦总统感谢乌兹别克斯坦总统的热情接待，并指出了此次国事访问的重要性。

-我们愿意进一步加强与乌兹别克斯坦之间的合作。哈萨克和乌兹别克自古以来是有着牢固友谊和相互尊重的兄弟民族。与此同时，两国人民有着共同的文化习俗和信仰，以及共同的历史根源和命运。因此，我特别重视今天的访问。我相信，我们将基于睦邻和相互信任的合作伙伴关系提升至新的阶段。两国之间的合作越紧密和有效，中亚局势将越稳定。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还表示，乌兹别克斯坦总统近日发表的国情咨文将为该国有效发展开创道路。

米尔济约耶夫祝贺托卡耶夫在哈萨克斯坦总统选举中获胜，并感谢其接受邀请对乌兹别克斯坦进行国事访问。乌兹别克斯坦总统表示，托卡耶夫总统的此次访问将为两国合作关系带来新的动力，而签署的文件将成为实际行动的坚实基础。

会谈中，两国总统着重关注了进一步扩大双边在政治、经贸和人文领域合作，以及两国战略合作问题。

具体来说，哈乌两国是中亚最大贸易伙伴。今年，双边贸易量增长35%，总额接近50亿美元。

最后，两国元首还就国际和区域热点议程深入交换了意见。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日下午乘专机抵达塔什干，开始对乌兹别克斯坦进行国事访问。

托卡耶夫总统随后前往位于塔什干市中心《新乌兹别克斯坦》公园向“独立纪念碑”敬献花圈，并在总统官邸参加了植树纪念活动。

22日，托卡耶夫总统参观了塔什干著名景点之一—托列比陵墓。

随后，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在国际会议中心举行隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统的到访。

【编译：小穆】