参议院审议通过有关集群区发展法案

2022 年 12月 22 日 星期四 , 15:20

哈通社/阿斯塔纳/12月22日--今日召开的哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议审议通过《关于集聚区发展》和《关于就集聚区发展问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行修改和补充》法案草案，以上法律旨在为集群的形成和发展创造必要的法律和制度环境。

-根据该法案，批准了聚居区分类标准、政府、授权机构和地方机构的权力。 同时，还制定了为期五年的集聚区发展综合规划。新规定将对完善人口安置和生产力配置体系，对工程、交通和社会基础设施的高效利用产生积极影响。 我们相信，所有这一切都将有助于提高属于该聚集区的定居点的生活水平。-参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

对法案做出介绍的国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫表示，在全国城市群中，大型城市与其周边区域之间在经济发展、金融和人力资源潜力方面存在一定的不平衡，对大城市及周边区域人口增长规划的不完善是造成不平衡现象的主要因素之一。

库安特洛表示，近10 年间，阿斯塔纳的人口增长了 59%，阿拉木图的人口增长了 37%，奇姆肯特的人口增长了 67%。由于人口的增加，以上城市的土地面也相应扩大。

【编译：阿依波塔】