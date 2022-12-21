参议院议长会见美国驻哈大使

2022 年 12月 21 日 星期三 , 21:58

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫21日会见美国驻哈萨克斯坦特命全权大使丹尼尔·罗森布鲁姆。

会谈中，双方就进一步加强两国之间的合作关系和扩大双边战略伙伴问题进行了讨论。

参议院议长祝贺美国驻哈大使履新，并表示与美国之间的合作是哈萨克斯坦外交政策，其中议会间合作的优先方向之一。

-我们认为，议会间对话是我们两国战略伙伴关系的重要组成部分。两国议员互访对双边合作发挥积极作用。-阿什姆巴耶夫说。

双方还着重讨论了促进议会间合作问题。参议院议长指出，美国国会议员的到访将有助于他们进一步直接了解我国和区域，并确定加强双边合作的具体步骤。

此外，阿什姆巴耶夫还就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议下我国正在实施的大规模政治改革进行了介绍。

美国驻哈大使高度评价了哈萨克斯坦正在实施的社会政治改革，并表示美国企业希望在哈萨克斯坦落实一系列联合项目。

阿什姆巴耶夫最后表示，哈萨克斯坦参议院将继续开展必要的工作，进一步加强哈萨克斯坦与美国之间的关系。

【编译：小穆】