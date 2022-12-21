哈萨克斯坦外交部长访问伦敦

哈通社/阿斯塔纳/12月21日--应伦敦方的邀请，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对伦敦市进行了工作访问。

访问的第一天，哈萨克斯坦外交部长特列吾别尔德和英国外交、联邦和发展事务大臣詹姆斯·克莱弗利举行了哈萨克斯坦-英国战略对话第六次会议，两国相关部门代表也出席会议。

哈英战略对话成立于2013年，是审议双边和多边合作当前问题，以及确定新的、有前景的合作方向的重要平台。

在非公开会谈期间，两个外交部领导人讨论了双边关系的方方面面，并就共同关心的地区和国际问题交换了意见。

特列吾别尔德指出了阿斯塔纳与伦敦的高度互信及密切的政治对话，这使各领域多方位合作逐步深化。

-我此次访问是在哈萨克斯坦与英国建交满30周年框架下进行的，这具有象征意义。 现阶段，重要的是对我们的战略伙伴关系进行质的提升。-他说。

詹姆斯·克莱弗利表示，哈萨克斯坦是英国在中亚地区非常重要和可靠的伙伴。

-我们愿好利用所有可用机会使英哈互动多样化。-他说。

英方强调有必要在政府层面保持长期对话，并重振两国工商界的关系。

在这方面，哈萨克斯坦和英国计划签署一份更新的战略伙伴关系与合作协议，以进一步促进两国合作。双方满意地指出，今年前10个月双边贸易额同比增长65.7%。

与此同时，哈萨克斯坦外长介绍了根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议，为建立公正的哈萨克斯坦正在进行的政治和社会经济改革。

特列吾别尔德还邀请英国外交大臣访问阿斯塔纳，詹姆斯·克莱弗利欣然接受了邀请。

根据会议结果，会议通过了哈萨克斯坦和英国外交部领导人的联合声明，其中包括对加强在政治、贸易经济、投资和文化人道主义领域，以及能源安全和应对气候变化领域的双边战略伙伴关系意愿。

访问框架下，哈外交部长还与英国首相贸易问题代表艾玛·尼科尔森、英国-哈萨克斯坦协会主席鲁珀特·古德曼，以及英国官方代表举行了一系列会谈。

此外，哈萨克斯坦代表团还与壳牌、力拓集团和ERG集团等英国领先公司领导层举行了一系列会谈，讨论了矿产资源的勘探和生产、哈萨克斯坦石油出口多元化的前景、绿色能源的开发，以及哈萨克斯坦海水淡化和净水设施的建设等问题。

英国是哈萨克斯坦七大外国投资国和十大主要贸易伙伴之一。 如今，已有600多家英资企业在哈注册，30年来英国对哈经济的投资额已超过200亿美元。

【编译：阿依波塔】