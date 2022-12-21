吉尔吉斯斯坦国务秘书：中亚地域认同正处于形成阶段

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 --吉尔吉斯斯坦国务秘书苏云别克·卡斯玛姆别托夫20日在出席哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的首届中亚媒体论坛时提议加强知识精英之间对话，以形成区域历史认同感。

-在如此艰难的一年即将结束之际，我们聚集在热情好客的阿斯塔纳。随着苏联解体后，中亚五国立得独立，积极探寻适合自己的发展模式和战略目标。期间充满艰辛。坦率地说，那些年地域认同被搁置一旁，各国都忙于解决各自内部问题。独立30年来，中亚各国开展国际合作，走过了一条不同寻常的立国之路。-苏云别克·卡斯玛姆别托夫称。

他同时表示，中亚各国正在同所有对中亚地区感兴趣的外部参与者开展积极互动。

-包括中国、土耳其、俄罗斯、欧盟、美国、印度、日本、韩国和伊朗。主要问题是，他们对该地区都有各自的清晰理念，而我们却没有共同的愿景。作为一个地区，我们正在按照别人的议程行事。-苏云别克·卡斯玛姆别托夫说。

他重点谈到了中亚国家一体化、区域认同、共同文化遗产等问题。

-我们在地理上是统一的、有着共同的语言、历史、文化和宗教。我们区域认同正处于形成阶段。30年来，我们还没有成为一个地缘政治实体。因此，我们需要进一步了解彼此的共同文化根源。有必要组织知识精英开展对话，以恢复历史身份认同。-他说。

【编译：阿遥】