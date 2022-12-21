联合国特别代表：需要与阿富汗塔利班继续开展对话

2022 年 12月 21 日 星期三 , 07:39

哈通社/阿斯塔纳/12月21日--据联合国消息，新任联合国阿富汗问题特别代表兼联合国阿富汗援助团团长萝扎•奥通巴耶娃（Roza Otunbayeva）20日向安理会表示，虽然塔利班当局和联阿援助团立场不同，但是为了阿富汗人民的利益，双方之间必须继续开展对话。

奥通巴耶娃在向各国大使通报情况时强调，自塔利班于2021年8月重新掌权以来，阿富汗持续存在政治和人权问题，但也取得了一些积极的进展。

-我们在许多问题上与塔利班立场不同，但重点应该在于保持双方之间的对话，以便为阿富汗争取一个更美好的未来，使每个人都能过上有尊严和平等的生活，无论他们的性别或年龄。-她说。

奥通巴耶娃于今年9月任职，随后一直在阿富汗各地开展实地访问。

-许多阿富汗人生活在极度贫困和不确定性中，令我深感震惊。许多人告诉我，他们仅是在艰难谋生。-她说。

她指出，虽然塔利班基本控制了阿富汗全国，但无法彻底消除当地的恐怖团伙。

奥通巴耶娃还报告了阿富汗的一些积极进展，尤其是在经济层面取得的进展。

她指出，当前的整体腐败水平显著低于此前的民选政府时期；但有迹象表明，过去6个月内，地方政府的轻微腐败有所上升。

塔利班还宣布，虽然阿富汗的经济在2021年收缩了20%，但2022年前10个月的财政收入仍高于前两年的总和。

奥通巴耶娃说，财政收入增加，加之政府支出减少，塔利班已经能够为运作预算提供资金，并拥有资源开展一些发展项目。

此外，塔利班成功保持了宏观经济的稳定，阿富汗的年出口额此前仅有7亿美元左右，而今年突破了17亿美元，创历史新高。