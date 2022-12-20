哈通社文章获首届国际传播“丝路奖”

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 —— 哈萨克国际通讯社文章获得首届国际传播“丝路奖”三等奖。

据了解，一带一路»新闻合作联盟第二届理事会议19日在北京举行。来自23个国家的38家理事单位代表以线上线下结合方式参加会议。会上，对首届国际传播“丝路奖”各奖项入围作品进行了终评。

根据在线投票结果，哈通社副主编哈纳特·托卡巴耶夫的文章在“新闻评论”奖项中获得三等奖。

-“一带一路”倡议对全球经济开创了新的机遇。甚至阻碍疫情后发展的地缘政治冲突也能为这个项目注入新的动力。我认为，它可以将世界一体化的方向转向东方，加强亚洲在全球竞争中的地位。当然，国际社会正在密切关注我们的大邻国 2013 年在哈萨克斯坦首都宣布的倡议。哈萨克斯坦为创造和运营世界共同利益贸易路线所做的贡献也受到世界的关注。-哈通社副主编说。

他还表示，能够参加如此竞争激烈和盛誉的比赛，对他来说是莫大的荣幸。

据悉，评选国际传播“丝路奖”，是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单中的项目。首届国际传播“丝路奖”下设深度报道奖、新闻评论奖、视频作品奖、摄影作品奖、全球抗击新冠肺炎疫情短视频奖和特殊贡献奖六大奖项，面向共建“一带一路”国家和地区的媒体机构或者个人开放征集，共有来自80个国家和地区的4485件作品参评。

【编译：小穆】



