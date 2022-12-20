美众议院委员会建议司法部对特朗普提起刑事指控

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 —— 据中新社消息，美国国会众议院调查国会山骚乱特别委员会当地时间19日建议司法部对前总统特朗普提起刑事指控。

当天，众议院特别调查委员举行了第10场也是最后一场针对国会山骚乱事件的听证会。该委员会正式向司法部建议就特朗普在国会山骚乱事件中扮演的角色对其提出四项刑事指控，包括煽动或协助叛乱、妨碍国会官方程序、串谋诈骗联邦政府和作出虚假陈述。

该委员会主席汤姆森表示，尽管国会山骚乱事件已经过去近两年时间，但现在“仍是需要反思的时候”。

该委员会副主席切尼表示，建议司法部对前总统提出刑事指控是“庄严的也是悲哀的”，但是让国会山骚乱事件不再发生的最好办法就是“让对该事件负责的人付出应有的代价”。

据美国媒体报道，该委员会向司法部提出针对特朗普刑事指控的建议仅具有“象征意义”，是否起诉特朗普将由司法部决定。

当天，委员会成员还全票表决通过了国会山骚乱事件最终调查报告。该报告完整版将于21日公布。

2021年1月6日，在国会清点总统大选选举人票期间，大批特朗普支持者暴力冲击国会，造成至少5人死亡。在经历近一年的调查取证后，众议院特别委员会从今年6月9日起举行了针对国会山骚乱事件的系列公开听证会。