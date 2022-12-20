阿斯哈尔·乌玛若夫：媒介素养培训非常重要

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 – 哈萨克斯坦直属总统的国家中央通讯服务管理局局长阿斯哈尔·乌玛若夫20日在首都阿斯纳塔召开的首届中亚媒体论坛上表示，大众媒体正在蓬勃发展当中。

阿斯哈尔·乌玛若夫表示，公众性的信息工具正在随着信息流的增加而不断增长和发展，并为大众创建各自的信息和内容创造了前所未有的有利条件。

- 在今天，已经没有必要拥有一整个编辑部了，只需要找到符合自己需要的空间，并朝着那个方向去努力，就能获得相应的信息流。在90年代，一个用户每天接收的信息数量可能是在20~30条，但在当下，用户收到的信息很可能超过了2000~3000条。海量的信息为虚假消息的蔓延创造了可能，并导致许多人做出错误的判断。这种情况，或早或晚，最终都会让用户开始对信息变得有选择性。这也是媒介素养和信息筛选会最终形成的一个原因。- 他说。

乌马若夫指出，包括哈萨克斯坦在内的许多国家，已经在教育体系中引入了培养媒介素养的课程。

乌马若夫称，随着信息传播数量的增加，虚假和错误的信息也会增长，当受众意识到这一天，就会采取正确的应对方式。

他还指出，大流行期间的新闻传播情况很好的向世人证明了抵制虚假信息的重要性。

- 不仅仅是与其斗争，还要设法提前预防。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】