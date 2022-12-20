蒙古国前总统：只有通力合作，才能共同发展

2022 年 12月 20 日 星期二 , 14:19

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 – 蒙古国前总统那木巴尔·恩赫巴亚尔20日在出席哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的首届中亚媒体论坛时强调了扩大中亚和东北亚国家之间合作的重要性。

-我们生活在后现代时代。这一时代的特征之一是，民众对国家机构、政党、大型企业，尤其是跨国公司、科学、大众媒体——几乎对所有一切都失去了信任。后现代时代也被称为后真相时代。后真相时代对我们大多数人来说—包括那些在苏联生活和学习的人—似乎是一种全新事务。前苏联不仅仅是一个国家存在，它更是使谎言变成真相、真相变成谎言的时空现象。-那木巴尔·恩赫巴亚尔说。

他表示，当今时代，只有各国通力合作才能实现共同发展。

-在这样一个困难时期，我们很难单凭自身力量维护各自利益。只有共同努力，才能实现发展。我们注意到，作为突厥语国家的中亚各国正在积极开展合作。近年来，蒙古成为东北亚各国合作积极参与者。我相信， 21世纪不同区域之间扩大合作伙伴关系有着广阔前景。例如，中亚各国和东北亚国家之间全面合作正在逐步发展中。-他说。

【编译：阿遥】