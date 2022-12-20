土耳其前总统：哈萨克斯坦总统在管理国家方面的政治决策非常有价值

2022 年 12月 20 日 星期二 , 13:23

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 – 土耳其共和国第11任总统阿卜杜拉·居尔20日在出席于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开的首届中亚媒体论坛时表示，为了防止地缘政治动荡，有必要发展一个开放的社会。

居尔在论坛上发表讲话时表示，当今世界正在飞速发展当中，而从安全领域而言，目前正处于一个地缘政治动荡的局势状态。

土耳其前总统随后表示，今年是土耳其与哈萨克斯坦建交30周年，两个兄弟般的国家实现了良好的合作，使得双方之间的地缘政治局势在大环境下显示出了平静的场景。

居尔强调称，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在管理国家方面的政治决策非常有价值。

他还强调，此次召开的中亚媒体论坛旨在加强媒体的潜力，是一项独特的区域倡议。如果创建一个共同的信息空间，国际合作将得到加强。

阿卜杜拉·居尔高度评价了托卡耶夫总统在今年一月事件中的果断决策和采取的一系列措施，并强调这些决定使保持长期稳定成为可能。

他进一步指出，媒体力量对保护稳定具有非常重要的作用，政府不应该害怕媒体，或者向记者隐瞒信息，开诚布公的与媒体开展合作的政府将会得到媒体的支持，并通过媒体的报道让公众能够更好地理解和支持政府的决策。

【编译：木合塔尔·木拉提】