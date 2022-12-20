总统会见突厥国家组织秘书长

哈通社/阿斯塔纳/12月20日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日会见突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫。

会谈期间，托卡耶夫总统向奥米拉利耶夫就其当选为突厥国家组织秘书长表示了祝贺，并祝愿他工作顺利。

国家元首指出，哈萨克斯坦作为该组织的创始国之一，有意进一步发展与突厥国家的多边合作，并表示将为秘书处的工作提供最大限度的支持。

托卡耶夫总统表示，如今，作为加强突厥人民合作与团结的独特平台，突厥国家组织的重要性日益增加。国际组织和世界多个国家有意加强与突厥国家组织的贸易经济和文化人道主义关系。

值得一提的是，在哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，突厥语国家合作委员会（简称突厥议会）于2009年10月在纳希切万成立。

组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。组织总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

2021年11月12日，在伊斯坦布尔举行的突厥语国家委员会第八届峰会上组织正式更名为«突厥国家组织»。

突厥国家组织第10届峰会将在哈萨克斯坦举行。

【编译：阿依波塔】



