政府总理：明年将启动大规模供暖网络维修项目

哈通社/阿斯塔纳/12月20日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫20日在政府会议上指出，个别地方政府就冬季供暖准备工作提供虚假信息。

-我们在9月份就此问题召开政府工作会议，地方行政长官表示已为冬季供暖保障做好了充分准备，不存在任何问题。然而，草率的报告和失真的信息导致了我国供暖史上最糟糕的情况。短短两个月内，在埃基巴斯图兹和里德相继发生两起重大事故。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，全国多地供暖系统相继出现险情。因此，必须采取强有力的措施来保障供暖系统和公用服务设施稳定运行，这项工作刻不容缓。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府已启动相关调查。令人遗憾的是，实际情况比以前掌握的还要糟糕。有些地区试图掩盖真相。

他表示，资金不足阻碍了供暖系统现代化改造和高质量维修工作。供热厂和供暖系统所有者没有充分履行投资义务。

政府总理指出，对供暖网络和相关设施运行状态的检查需要继续进行。他指示能源部务必在2023年第一季度完成对各类电厂的技术检查，并要求确保检查质量，以便更准确地了解真实情况。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，明年将启动一项大规模供暖网络维修项目。第一阶段，磨损、老化程度超过70%的供暖网络将被更新，其总长超过1600公里。第二阶段将对近4000公里的供热网络进行技术改造。

【编译：阿遥】



