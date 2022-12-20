首届中亚媒体论坛开幕 总统致贺

2022 年 12月 20 日 星期二 , 11:17

哈通社/阿斯塔纳/12月20日--首届中亚媒体论坛20日在阿斯塔纳拉开帷幕。

中亚媒体论的主要议题是建立统一的媒体平台问题。

将有超过100多名科学、政治和媒体领域，以及国际组织代表作为演讲者参与本次论坛，参与论坛的政治家代表包括土耳其第 11 任总统阿卜杜拉·居尔和蒙古国第 3 任总统恩赫巴亚尔等。

首届中亚媒体论坛的与会者将讨论区域认同、新媒体的发展、媒体中人工智能技术的使用、中亚创意产业的发展、教育转型媒体、国际组织在相互合作中的作用、性别平等在公民社会发展中的作用，以及区域和全球合作机会等重要问题。

论坛框架下， 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮将与联合国大会设立的“国际和平日”和“和平一日”项目的作者杰里米·吉利举行一次特别会议。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向首届中亚媒体论坛与会者致贺信，国务秘书叶尔兰·卡林宣读了总统的贺信。

-祝贺首届中亚媒体论坛正式开幕！大众传播迅速发展的现今时代，交流媒体领域的经验，扩大地区人文合作的范围显得尤为重要。该论坛汇集了中亚地区知名的记者、专家和媒体管理人员，是一个可以共同讨论专业人士经验的平台。中亚地区各国的全面一体化基于兄弟国家的共同历史和遗产，今年是也是各个兄弟国建交的30周年。-总统写道。

在这方面国家元首强调，在建交30年之际签署《关于21世纪中亚睦邻友好与合作发展的协议》具有象征意义。

托卡耶夫总统表示，相信战略文件将为加强中亚国家全面伙伴关系注入新动力。

-正如大家所知，我在第四届中亚国家元首协商会议上提出了开设一个共同的电视频道或创建一个专门的网站来传播我们国家的新闻建议，今天的论坛也将对这个问题进行详细讨论。在全球化时代，我们不应局限于区域信息空间，创造联合媒体产品并在国际层面推广共同价值观非常重要。从而，我们可以把中亚国家的创意和作品推广到全世界。 愿今天的论坛顺利举行，并成为加强我们国家间各领域合作的传统会议。-总统在贺信中写道。

【编译：阿依波塔】