塔什干举办阿拜作品展

2022 年 12月 20 日 星期二 , 10:51

哈通社/塔什干/12月20日--《伟大的阿拜—兄弟民族文学遗产展》19日在乌兹别克斯坦美术陈列馆开幕。

乌兹别克斯坦政府副总理、旅游和文化遗产部部长阿齐兹·阿卜迪哈基莫夫、哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫、哈驻乌大使贝布特•阿塔穆库洛夫、吉德拜-博热勒阿拜故居博物馆馆长图尔德库勒·善拜、乌美术陈列馆馆长卡姆拉·阿克洛娃和知识分子代表出席了开幕式。

达吾然·阿巴耶夫对乌方高水平组织此次展览表示感谢。

-阿里希尔·纳沃伊和阿拜·库南拜吾勒的作品是兄弟民族共同遗产，体现勒普世价值形成过程。两位思想家虽然生活在不同的时代，却因人文主义追求和诗歌领域改革精神紧密地联系在一起。他们是两个兄弟民族的精神支柱。-达吾然·阿巴耶夫说。

阿齐兹·阿卜迪哈基莫夫表示两国之间友谊源远流长，并指出乌方正在为保护和修复突厥民族文化遗产做大量工作。

-在我国首都举办哈萨克伟大诗人阿拜作品展，体现了两国之间的友谊越来越牢固。我们相信，此展将帮助我们更好地了解阿拜的创作生涯，他继承发扬伟大思想家阿里希尔·纳沃伊人文传统。他提出的东西方统一、掌握世界文化知识遗产的必要性、追求博学多识、人性的完美等观点，仍具有重要现实意义。-阿齐兹·阿卜迪哈基莫夫说。

除阿拜作品集各种版本和伟大诗人生前使用过的物品以外，展览还展示了哈萨克民族传统生活、装饰和应用艺术、绘画、图形等。

展览将持续至12月30日。

【编译：阿遥】