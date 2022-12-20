联合国蒙特利尔大会就保护生物多样性达成重要共识

2022 年 12月 20 日 星期二 , 10:10

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 -- 联合国生物多样性大会COP15 (《生物多样性公约》第15次缔约方大会）于12月7日至19日在蒙特利尔召开。

会议的最后一天，来自全球196个国家的代表终于达成一致，签署了《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架协议》。

协议为生物多样性的修复制定了目标和计划。

目标包括：在2030年以前，对地球上30%的陆地、江河湖泊与海洋加以保护，每年投资2000亿美元用于生物多样性保护，每年减少5000亿美元对自然环境有害的投资。

另外，工业发达国家承诺在2025年以前每年向发展中国家提供200亿美元，在2030年以前增加到每年3000亿加元，以帮助后者减轻保护生物多样性所造成的经济代价。

此次会议期间，在德国的支持下，以哥伦比亚为首的23个国家签署了一项宣言，建立了加速器伙伴关系，支持各国政府快速跟踪其国家生物多样性战略和行动计划的实施。

目标包括促进获得资金和技术支持，发展适合不同层次和国家需求的机构能力，以及促进对话。

生物多样性缔约方大会（缔约方大会简称COP）每两年举行一次。本次会议的第一阶段去年在中国昆明市举行，第二阶段会议因中国防疫政策改在蒙特利尔举行，因此协议被冠以两个城市的名字。但是中国仍是大会主席国。

截至目前，已有196个国家批准《生物多样性公约》。