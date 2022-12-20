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哈萨克斯坦驻班斯卡-比斯特里察名誉领事馆开馆

2022 年 12月 20 日 星期二 , 08:16
哈萨克斯坦驻班斯卡-比斯特里察名誉领事馆开馆

哈通社/阿斯塔纳/12月20日--据外交部发布的消息，哈萨克斯坦驻斯洛伐克第一座名誉领事馆19日在班斯卡-比斯特里察正式开设。

值得注意的是，我国驻班斯卡-比斯特里察名誉领事馆是在哈萨克斯坦与斯洛伐克正式建交30周年之际开设的。

哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科、哈萨克斯坦驻斯洛伐克大使托列詹·巴热勒巴耶夫、班斯卡-比斯特里察市领导、公众、商界、学界和文化界代表等出席了此次活动。

罗曼·瓦西里恩科强调了在斯洛伐克最重要的金融、科学、教育和旅游中心班斯卡-比斯特里察开设哈萨克斯坦名誉领事馆的重要性，这里是斯洛伐克央行和多家跨国金融公司、国内主要大学和研究机构所在地。

他希望名誉领事馆的活动将有助于发展和加强哈萨克斯坦与斯洛伐克在文化、科学、教育、经济和贸易等领域的合作。他表示，保护海外哈萨克斯坦公民的权利和为其提供帮助一直是领事馆工作的优先事项。

作为开幕式的一部分，在Ayalagan Alaqan公共慈善基金支持下，举办了《儿童眼中的世界—哈萨克斯坦残疾儿童绘画展》和《哈萨克斯坦，为未来奋斗—摄影展》。活动来宾获得了有关哈萨克斯坦自然和文化的书籍。

【编译：阿遥】

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