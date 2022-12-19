日本研究：远程办公让睡眠和娱乐时间增多

哈通社/东京/12月19日 —— 据共同社报道，日本总务省日前的调查结果显示，在家远程办公的人与到单位上班的人相比，日均睡眠时间增加了18分钟，休闲娱乐时间增加了16分钟。经常听到因新冠疫情而远程办公的人表示“省下的通勤时间提高了生活质量”，该调查结果反映了这种生活实态。

总务省在新冠紧急事态宣言全面解除后不久的2021年10月，对约9万户家庭开展了社会生活基本调查。利用获得的数据，对上班族中在调查当天有过远程办公的人和完全没有远程办公的人的工作日时间分配进行了比较。

结果显示，远程办公者的通勤和上下学时间平均为4分钟，比没有远程办公的人少了1小时零3分钟。包括梳妆打扮在内的“生活琐事”缩短了10分钟。与之相对应，睡眠时间长了18分钟，达到7小时32分钟；休闲娱乐时间长了16分钟，为35分钟。

此外，育儿时间长了10分钟，为17分钟。或许是因为能随时投入工作这一远程办公的特点，工作时间也增加13分钟，达到8小时37分钟。

在生活变化方面，不同年龄段存在差异。25～34岁人群的睡眠时间长了41分钟，达到8小时零6分；休闲娱乐时间也长了28分钟，达到1小时。另一方面，育儿人群较多的35～44岁的睡眠时间几乎没有差异，育儿时间长了23分钟，为41分钟，休息放松时间增加10分钟，为1小时31分钟。45～54岁人群用在看电视、做运动等广泛领域的时间都增加了几分钟。