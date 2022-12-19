人权专家敦促塔利班当局停止公开鞭刑和处决

哈通社/阿斯塔纳/12月19日 —— 据联合国新闻处消息，十位联合国独立人权专家日前发表声明，对阿富汗恢复公开处决和鞭刑深表遗憾，并呼吁事实当局立即停止一切形式的酷刑、残忍和有辱人格的惩罚。

这些惩罚是在塔利班最高领导人上个月命令司法机构在全国范围内执行冒犯神意罪（Hudood）和以实物报复（Qisas）等伊斯兰法条款之后开始的。

妇女是主要目标

据报道，自11月18日以来，阿富汗事实当局在全国多地对100多人实施了鞭刑，其中既有妇女也有男子。

鞭刑是在体育场内进行的，塔利班官员和公众都在场。

每个人都因涉嫌盗窃、“不正当”关系或违反社会行为准则等罪行而被处以20至100鞭不等。

-虽然对婚外关系的定罪似乎不分性别，但在实践中，惩罚绝大多数都是针对妇女和女孩。-专家们说 。

公开处决

12月7日，阿富汗事实当局公开处决了一名男子，据信这是自2021年8月塔利班重新在阿富汗掌权以来实施的首次公开处决。

据报道，被处死的男子被指控犯有谋杀罪，并且是由受害者的父亲行刑的。

处决在位于阿富汗西南部的法拉省一个拥挤的体育场进行。包括事实当局副总理和首席大法官在内的高级官员都在场。

令人厌恶，有失尊严

专家们表示，公开鞭打和公开处决违反了禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的普遍原则。

他们指出，阿富汗是《公民权利及政治权利国际公约》和《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》的缔约国，这些该公约禁止酷刑，或其他残忍、不人道或有辱人格的处罚。

-公示这些惩罚特别令人厌恶和有失尊严。-他们说 。

审判的公平性受到质疑

此外，人权专家们还对这些惩罚之前的审判的公正性提出了质疑，并表示这些审判似乎不符合基本的公正审判保障。

他们强调，国际人权法禁止在显然没有提供所需的公平审判保障的审判之后执行这种残酷的判决，特别是死刑。

-我们呼吁事实当局立即暂停死刑，禁止鞭刑和其他构成酷刑或残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的体罚，并根据国际标准保证公平审判和正当程序。在任何时候，无论一个人的地位如何，他们都有权获得尊严和尊重。-专家们说。

人权专家

联合发表这份声明的包括联合国阿富汗人权状况特别报告员理查德·贝内特（Richard Bennett）、暴力侵害妇女及其原因和后果问题特别报告员雷姆·萨利姆（Reem Alsalem）、以及法外处决、即决处决或任意处决问题特别报告员莫里斯·蒂德博尔-宾兹（Morris Tidball-Binz）等十位权专家。

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