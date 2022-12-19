卡塔尔世界杯：阿根廷“点胜”法国三夺世界杯 梅西终捧大力神

2022 年 12月 19 日 星期一 , 07:41

哈通社/阿斯塔纳/12月19日--据新华社报道，«潘帕斯雄鹰»满载荣誉展翅翱翔！阿根廷队在18日的卡塔尔世界杯决赛中经历一场跌宕起伏的激战，最终在点球大战中4:2（90分钟2:2，120分钟3:3）击败法国队，队史第三次捧起大力神杯。

阿根廷队继1978年和1986年后再夺世界杯冠军，达成«三星»荣耀，夺冠次数仅次于«五星»巴西队、«四星»德国队和意大利队。

梅西本场独中两元，创造两项世界杯纪录，他不仅成为首位从世界杯小组赛至决赛，每个阶段都有进球的球员，还以26次出场成为世界杯参赛场次最多的球员。梅西本届赛事打入7球送出3次助攻，荣膺世界杯金球奖。

法国队的领军人物姆巴佩本场也有亮眼表现，他包揽了本场法国队三个进球，以8个进球成为本届世界杯最佳射手，但决赛的失利，使他脸上没了笑容。法国队也没能成为继1962年巴西队后首支在世界杯卫冕的球队。

此役毫无疑问是世界杯决赛史上最扣人心弦、最精彩的对决。阿根廷队在2:0领先的大好局面下，被法国队在第80和第81分钟连进两球拖入加时赛。梅西在加时赛下半场进球助阿根廷队再度领先，但姆巴佩点球命中上演«帽子戏法»扳为3:3。点球大战中法国队在第二和第三轮罚失，最终阿根廷队4:2赢得点球大战夺冠。

当天决赛在卢赛尔体育场进行，阿根廷队开场后占据主动，完全压制法国队。第21分钟，迪玛利亚左路突破至禁区内造成对方犯规，主裁判判罚点球，梅西主罚命中。阿根廷队第36分钟打出精彩的防守反击，麦卡利斯特横传禁区内无人防守的迪玛利亚，后者轻松推射将比分改写为2:0。

法国队上半场表现糟糕零射门，主教练德尚在第41分钟就连换两人，替补登场的科洛·穆阿尼和马库斯·图拉姆成为球队扳平比分的功臣。穆阿尼第80分钟为法国队赢得点球，姆巴佩一蹴而就。仅仅一分钟后，图拉姆禁区前沿妙传，姆巴佩凌空扫射再进一球。

加时赛阿根廷队再度领先，第108分钟，劳塔罗禁区右侧射门被门将扑出，梅西补射破门。第116分钟，姆巴佩远射，阿根廷队蒙铁尔堵截时手球犯规，法国队再获点球，姆巴佩命中。

世界杯决赛进入史上第三次点球大战，随着蒙铁尔在第四轮主罚命中，冠军属于阿根廷队。