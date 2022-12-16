里海问题高级别工作会议在莫斯科举行

2022 年 12月 16 日 星期五 , 10:15

哈通社/莫斯科/12月16日 – 据外交部消息，里海问题高级别工作组第五次会议在莫斯科举行。

消息称，阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯和土库曼斯坦代表出席了会议。

会议继续就里海海域初始基线划分方法协议草案进行了讨论，并概述了在里海的合作。

与会者向高水平的主办此次会议的俄方表示了感谢，并决定下次会议在土库曼斯坦举行。

据悉，2018年8月12日在哈萨克斯坦西部里海海滨城市阿克套举办了第五届里海峰会，哈萨克斯坦、阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯和土库曼斯坦五国总统出席会议。此次峰会达成了历史性文件--《里海法律地位公约》，为长达25年的正义作出了明确的结论。

峰会同时决定，形成一个由五国代表共同出席的定期磋商会议机制。即里海问题高级别工作组会议。

2019年2月8日，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫签署了《关于批准里海法律地位公约》法案。

值得一提的是，哈萨克斯坦参议院（议会上院）10月20日进行全体会议，审议通过《批准哈萨克斯坦共和国和土库曼斯坦之间关于划分哈萨克斯坦-土库曼斯坦里海海域国界线和捕鱼区域协定》法案。

【编译：小穆】