总统：保护国家主权和领土完整是每位公民的神圣职责

2022 年 12月 16 日 星期五 , 09:00

哈通社/阿斯塔纳/12月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日向全体哈萨克斯坦人民致以独立日节日祝贺。

总统贺词全文如下：

尊敬的同胞们！

1991年12月16日是我国历史上的一个庄严里程碑，是我们实现祖先们的独立国家梦想的伟大日子。

独立日具有特殊的意义。永远铭记为自由而战的民族儿女是我们的神圣职责。他们的爱国精神永远是今世后代的榜样。

我们将颂扬我们根深蒂固的国家地位的重要里程碑，并加强团结国家的共同价值观。以此，我们将提升国家独立的基座。我们都应该将其视为掌上明珠。保护国家主权、国家安全和领土完整是每位公民的神圣职责。

今年是我们国家的转折点。我们面临了前所未有的挑战。我们的国家受到来自内部和外部的巨大威胁。但是，我们通过坚定不移的团结，克服了所有困难。

我们进行了大规模的政治和经济改革，进入了国家现代化建设的新阶段。这些举措的成功实施掌握在我们每个人的手中。

国家的进一步发展是摆在我们面前的主要任务。我们要为此做出最大的努力。 只有这样，哈萨克斯坦才能成为一个强大的国家。

我向衷心祝贺大家节日快乐！

祝愿大家身体健康，幸福美满！祝愿我们的哈萨克斯坦繁荣发展！愿我们神圣的独立永存！【编译：小穆】