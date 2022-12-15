参议院议员候选人提名期结束

2022 年 12月 15 日 星期四 , 21:29

哈通社/阿斯塔纳/11月15日--哈萨克斯坦议会参议院候选人提名工作于14日18：00时结束。

据中央选举委员会副主席康斯坦丁·彼得罗夫介绍， 11月29日至12月14日期间，有130名候选人获提名参加议会参议院选举。平均6人角逐一个参议员席位。就全国各地而言，阿拜州、西哈州和克孜勒奥尔达州候选人人数最多，各提名8名候选人，阿斯塔纳市和阿拉木图市各提名10名候选人。阿克莫拉州、阿克托别州、东哈州、阿拉木图州、江布尔州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州各提名5名候选人。而奇姆肯特市提名6名候选人。

据他介绍，候选人平均年龄为50.5岁。其中最年长者为74岁（西哈州），最年轻者为30岁（阿克托别州）。候选人中，女性占比为25%（33人）。

他指出，目前正在进行候选人参选资格审查和登记工作。这项工作将持续到12月24日。到目前为止，中央选举委员会已登记了49名候选人。各地区竞争激烈。候选人登记截止时间为当地时间12月24日18:00时。届时，中央选举委员会将召开专门会议，通报参议院候选人登记结果。

【编译：阿遥】