阿尔泰地区古代铭文展在布达佩斯开幕

哈通社/阿斯塔纳/12月15日--据马扎尔-图兰基金会发布的消息，阿尔泰地区古代铭文展日前在布达佩斯匈牙利自然科学博物馆开幕。

展览以国际突厥学院与蒙古国科学院考古研究所联合科考队在蒙古国杭爱山（故称于都斤山）诺姆贡苏木地区进行的考古发掘工作成果为基础。

哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和蒙古国大使，匈牙利政界、学界代表出席了展览的开幕式。

开幕式上，匈牙利自然历史博物馆馆长、人类学家罗尔特·伯纳特对展览开幕表示热烈祝贺并向国际突厥学院工作人员致以敬意。匈牙利外交与对外经济部副国务秘书米克洛斯·伦德尔在开幕式上致辞。他指出匈牙利与突厥世界合作正在蓬勃发展，并强调了探究共同历史根源联合项目的重要作用。

国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫强调了马扎尔人和突厥人共同历史渊源，以及加强与匈牙利学界合作的重要性。

据人类学家安德拉什·比罗介绍，马扎尔人的起源于远东和中亚地区。同样，马扎尔人独特文化的古老元素之一是类似于突厥民族古代文字的符文符号。被认为马扎尔文化古老而特殊元素之一的如尼文，类似于古代突厥文字。

据专家介绍，喀尔巴阡地区发现的大多数如尼文，例如可萨文，以及阿瓦尔人时期和征服时代文字系统，都是由古突厥文发展而来。如尼文系统的共同起源，对于马扎尔历史研究有着非常重要的意义。如尼文系统记录下的历史记忆，是马扎尔和突厥人民共同文化遗产。

开幕式上，蒙古科学院考古研究所所长Altangerel Enkhtor介绍了诺姆贡苏木地区纪念性建筑物‎发掘工作成果。

据国际突厥学院研究员纳普尔·巴兹勒汗介绍，对国际突厥学而言，这一发现之所以具有特殊而重要意义，是因为发掘中出土的铭文，是迄今为止该地区发现的首个铭文。

此次展览展品还包括在喀尔巴阡地区发现的如尼文铭文、阿尔泰地区突厥战士头骨等。展览将持续一个月。

据此前报道，国际突厥学院与蒙古国科学院考古研究所联合科考队在蒙古国杭爱山（故称于都斤山）发现一处遗址，经初步判定，系毗伽可汗和阙特勤之父、突厥汗国复兴的开创者颉跌利施可汗陵墓遗址。