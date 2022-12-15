哈美两国将进一步加强教育领域合作

2022 年 12月 15 日 星期四 , 10:15

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 –哈美两国将进一步加强教育领域合作。

哈萨克斯坦教育部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫14日会见了美国驻哈大使丹尼尔·罗森布鲁姆，双方就哈美在教育领域的合作问题进行了讨论。

教育部部长指出，自建交至今，哈美两国在教育领域建立了互利合作关系，并在不同级别开展了许多合作项目。

目前，有超过2000名哈萨克斯坦学生通过FLEX项目在美国学校学习。

哈萨克斯坦非常重视英语语言的教育，并计划继续发展这一领域。

部长表示，哈萨克斯坦积极致力于 STEM 和全纳教育的发展，相信哈美两国未来将继续加强全方位合作。

美国大使则强调了哈美双方在教育领域的合作潜力，并表示将努力为相关合作提供帮助。

大使表示，国家的未来与年轻一代的教育息息相关，这是一个非常重要的使命。哈美双方成功的合作伙伴关系持续多年，今后也将进一步推动合作。

双方还讨论了教育领域的其他合作问题，特别是教师培训、大学发展、全纳教育等，此外还就教师证书和课程的认证等问题交换了意见。双方表示有兴趣进一步加强和扩大两国在学前、中等、技术和职业教育领域的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】