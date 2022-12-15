哈国外长访问德国金融之都法兰克福

2022 年 12月 15 日 星期四 , 09:35

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 –据外交部消息，正在对德国进行访问的哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德14日造访了德国的金融之都美因河畔法兰克福，同德国金融和银行业人士举行了会晤。

在同«德意志交易所»金融和证券交易所集团董事会主席西奥多·魏默和阿斯塔纳国际金融中心负责人海拉特·克里姆别托夫共同举行的会晤期间，与会双方就进一步发展哈萨克斯坦和德国在银行金融和外汇领域的合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦代表团还与德国复兴信贷银行、德意志银行、德国联邦银行、安联银行、世界国际金融中心联盟（WAIFC）AISBL等金融机构的相关负责人举行了会晤。

期间，外交代表团向德国金融业人士展示了哈萨克斯坦的投资环境以及阿斯塔纳国际金融中心的潜力。

外长在一系列会晤中指出，德国是哈萨克斯坦在欧洲的主要经济伙伴，也是哈国经济最重要的投资者之一，在最近的17年来，德国在哈投资超过50亿欧元。

外长强调，哈萨克斯坦高度重视德国企业在哈国经济领域发展中的作用，并将作为德国可信赖的合作伙伴，继续为双方进一步合作创造一切必要条件。

会晤期间，与会的德国金融业人士均对哈萨克斯坦的经济潜力，以及哈国正在进行的政治和社会经济改革表现出浓厚的兴趣，并对中亚地区的发展潜力作出了高度评价。

期间，外长还同德国供暖、工业和制冷系统生产领域的世界领先企业Viessmann负责人举行了会晤。该公司在哈萨克斯坦已经深耕15年，在相关领域开展了许多项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】