托卡耶夫：网络«键盘侠»的言论不能代表真实民意

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对一部分过于关注网络舆论、而忽视人民实际意愿和需求的官员提出了批评。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日主持召开了政府扩大会议。

会上，托卡耶夫总统表示，互联网社交媒体虽然是促进政府与民间对话的良好平台和工具，但并不能将其当做了解民众实际需求的唯一沟通渠道。

总统指出，在实际工作当中，政府各部委、行政部门和国家机构的工作人员，不应该过度的将注意力放在虚拟世界当中，进而忽视与公民社会在现实世界中的交流互动。

托卡耶夫总统强调，现实世界才是政府工作的重点与核心，网络上那些 «键盘侠»们活跃喧嚣的言论，很大程度上不能代表真实的民意。

- 不能简单的将«键盘侠（Диван сарапшылар）»们的言论，与公众的认可或反对划等号。政府必须了解各个阶层的公众的实际需求，听取他们的意见，采取合适的措施解决问题。数以百万的哈萨克斯坦人，每天勤劳的工作，忠实的完成自己的任务，为了国家的利益而努力奋斗。他们当中的许多人，鲜少关注互联网社交媒体上的纷争。这些人，恰恰是我们国家发展的支柱所在。正因如此，在建设«倾听人民声音的政府»进程当中，必须要让这些群体，感受到国家对他们的关注与支持。- 托卡耶夫总统说。

总统在当天的会议上，还谈及了我国今年的社会经济发展问题，并指出了未来主要工作方向。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、总统办公厅主任穆拉特·努尔特列吾、央行行长、阿斯塔纳、阿拉木图和齐姆肯特市市长，以及各州州长和中央机构官员出席了会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】